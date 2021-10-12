«Подчеркивают стройность ног и не дают замерзнуть»: Боня отметилась в самых модных ботинках этой осени

Виктория Боня раньше была звездой «Дома-2». После участия в проекте она стала знаменита и смогла построить карьеру телеведущей. Теперь Виктория зарабатывает как модель, бьюти-блогер, а также бизнесвумен. Она живет в Монако с дочкой Анджелиной. Порой она приезжает в Россию, участвует в разных шоу. Но чаще всего ее можно увидеть на светских раутах и вечеринках.

Однако накануне Боня предпочла облачиться не в вечернее платье, а в более комфортный лук. Она отметилась на прогулке в худи с логотипом хоккейной команды, велосипедках цвета шоколада и сливочных ботинках с носками. Она подчеркнула свои загорелые ноги.

«Если бы я была жена хоккеиста, я бы ходила в таких одеждах каждый день. У них такая стильная форма. Может введем в моду спортивную хоккейную форму? Вместо сумки шайба, что скажете?», — заявила звезда.

Для портала Teleprogramma.pro ее легкий осенний лук оценила стилист Надя Иванова.

«Я очень надеюсь, что Виктория выбрала этот образ, только чтобы продемонстрировать свою любовь к хоккею. Потому что носить спортивную форму вне спортивного зала — это, конечно, моветон. Соотвественно, мне кажется, что это лишнее. Велосипедки сочетать с такой спортивной кофтой не очень хорошо. Да, велосипедки в тренде, хоть они и отходят потихоньку на второй план, а ранее были настоящим хитом. В любом случае, я бы предложила их сочетать с объемным свитером или жакетом, чтобы подчеркнуть контрастность элементов гардероба, таким образом продемонстрировать понимание модных трендов. А вот таким образом со спортивным худи носят исключительно для спортзала. Плюс можно поставить за обувь. Челси на массивной подошве сейчас хит, бьет все рекорды. Это must have на осень 2021-2022. Сочетание с грубыми носками тоже очень актуально. Такие варианты можно увидеть на модных подиумах. Такие ботинки подчеркивают стройность девичьих ног и не дают им замерзнуть. За обувь ставим пятерочку», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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