«У нас общий чемодан»: для новой коллекции Виктория Бекхэм вдохновлялась своим мужем

Недавно модель и дизайнер Виктория Бекхэм представила миру моды свою коллекцию женской одежды на сезон «весна-лето 2022». В ней оказалось много рубашек и свободных брюк. Создается впечатление, что 47-летняя икона стиля подгоняет женские образы под мужчин. И это действительно так. В одном из интервью Виктория призналась, что ее главный вдохновитель — это знаменитый муж.
«Дэвид всегда одевается. Он всегда прилагает усилия. Когда мы отдыхаем в Европе, у него очень хорошо подобранный лук, и я тоже хочу носить эти вещи. У нас общий чемодан, — рассказала дизайнер британскому журналу Vogue. — Свободные рубашки из шамбре вполне в духе Дэвида вместе с просторными брюками и красивым поясом. Тебе хочется быть этим человеком».
Модный критик издания отмечает, что Виктория умеет брать классические предметы мужского гардероба и адаптировать их для современной женщины. Даже серые костюмы Дэвида не избежали нового прочтения. Хотя и от элегантных платьев знаменитая VB не отказывается.
Посмотреть ее коллекцию «весна-лето 2022» можно на сайте Виктории Бекхэм.
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