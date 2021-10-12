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«У нас общий чемодан»: для новой коллекции Виктория Бекхэм вдохновлялась своим мужем

Известный дизайнер стремиться повторить стиль своего знаменитого супруга.

«У нас общий чемодан»: для новой коллекции Виктория Бекхэм вдохновлялась своим мужем
Дэвид для Виктории не только любимый муж, но и вдохновитель. Фото: globallookpress.com

Недавно модель и дизайнер Виктория Бекхэм представила миру моды свою коллекцию женской одежды на сезон «весна-лето 2022». В ней оказалось много рубашек и свободных брюк. Создается впечатление, что 47-летняя икона стиля подгоняет женские образы под мужчин. И это действительно так. В одном из интервью Виктория призналась, что ее главный вдохновитель — это знаменитый муж.

«Дэвид всегда одевается. Он всегда прилагает усилия. Когда мы отдыхаем в Европе, у него очень хорошо подобранный лук, и я тоже хочу носить эти вещи. У нас общий чемодан, — рассказала дизайнер британскому журналу Vogue. — Свободные рубашки из шамбре вполне в духе Дэвида вместе с просторными брюками и красивым поясом. Тебе хочется быть этим человеком».

Модный критик издания отмечает, что Виктория умеет брать классические предметы мужского гардероба и адаптировать их для современной женщины. Даже серые костюмы Дэвида не избежали нового прочтения. Хотя и от элегантных платьев знаменитая VB не отказывается.

Посмотреть ее коллекцию «весна-лето 2022» можно на сайте Виктории Бекхэм.

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