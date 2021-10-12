Как совмещать обтягивание и оверсайз в одежде

Итак, в моду вернулись короткие и обтягивающие юбки и платья. Но и любимые многими оверсайз-модели — пиджаки, брюки и толстовки — тоже не покидают гардеробы шопоголиков. Как совмещать такую одежду?

Своим мнением на этот счет поделилась Наталья Дорохова — персональный и трансформационный стилист. Она рассказала, каким правилом пользуется при выборе открытой одежды и как найти ту самую золотую середину между оверсайз и обтягиванием.

Фото: DepositPhotos

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