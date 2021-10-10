Из крайности в крайность: Ким Кардашьян сменила черный на розовый

Американская телезвезда и икона стиля Ким Кардашьян, которая совсем недавно удивила публику полностью черным нарядом, закрывающим даже лицо, сменила цвет. С 7 декабря ее стали замечать на улицах Нью-Йорка в нарядах, смело отдающих дань розовому.

Во время подготовки к новому выпуску популярного шоу Saturday Night Live, в котором Ким должна была выступить в качестве главной звезды, ее сфотографировали в сверкающем наряде — 40-летняя звезда была с ног до головы в розовом и с серебристой сумочкой Balenciaga в руках.

А в самой программе 9 октября женщина появилась в ярко-розовом боди, закрывающим все тело, кроме головы, зато подчеркивающим фирменную фигуру Кардашьян. А вот и сам выход знаменитой красавицы в вечернем шоу.

«Я рада быть здесь сегодня вечером, чтобы показать вам, ребята, что я намного больше, чем просто красивое лицо… И хорошие волосы. И отличный макияж. И потрясающая грудь. И идеальная попа. По сути, я намного больше, чем эталонное фото, которое мои сестры показывают своим пластическим хирургам», — выступила Ким в этом отрывке.

Напомним, недавно разведенная Кардашьян ответила на вопрос, будет ли у нее пятый ребенок.

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