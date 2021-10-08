«Ксения могла бы одеваться лучше»: Васильев прокомментировал гардероб Бородиной

Историк моды считает, что стиль телеведущей должен больше работать на ее шикарную фигуру.

Историк моды Александр Васильев сделал разбор стильных нарядов популярной телеведущей Ксении Бородиной. Гардероб звезды «Дома-2» ее коллега из «Модного приговора» назвал «смесью пацанских образов девчонки с нашего двора и уверенной в своих силах успешной женщины, которая хочет одеться ярко и красочно».

Васильев отметил, что Бородина старается привлечь внимание к своей стройной фигуре, поэтому активно использует декольте, мини и юбки с разрезом. Особенно она любит «декольте принцессы» — в виде сердечка.

«Почти все, что она носит, без орнамента, без рисунка. Бородина предпочитает вещи однотонные, но они всегда яркие, броские, интенсивных цветов». — прокомментировал историк моды.

При этом он нашел в стили 38-летней телеведущей не только удачные образы, но и ошибки. Последние особенно проявляются, когда Ксения одевается как пацанка-хулиганка, или наряд нарушает ее естественные пропорции.

«Мой совет — найти такого стилиста, который будет соблюдать пропорции привлекательной женщины, подчеркнет ее красоту и никогда не станет уродовать ее одеждой. При ее внешних данных Ксения могла бы одеваться лучше. Природа телеведущую одарила щедро, и это надо показать в выигрышном свете», — цитирует Васильева издание 7days.

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Также эксперт нашел у Бородиной множество образов «из 90-х». Он предположил, что для ведущей это любимое десятилетие.

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