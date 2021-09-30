«Добавляет объем»: Семенович в кожаном жакете с поясом и юбке миди подчеркнула изъяны фигуры

Певица для съемки выбрала наряд их экокожи и пилотку. Однако ее образ оказался неудачным. Его разобрал стилист Никита Карстен.

Анна Семенович является бывшей солисткой группы «Блестящие». Теперь она успешно строит сольную карьеру. При этом артистка знает, что многих в ней привлекает фигура. Сама звезда признавалась, что порой мучается с выбором одежды, так как подобрать нужный фасон и размер порой проблематично.

За годы работы на сцене Анна научилась подбирать образы, которые прячут живот и визуально делают ее стройнее. Но даже она порой делает промахи. Так на днях артистка для съемки облачилась в костюм из экокожи. Жакет с поясом и юбка миди сливались в единое целое. Бархатная пилотка дополняла наряд.

Некоторые подписчики посоветовали выкинуть этот наряд. Он показался им крайне неудачным. Свое мнение об образе рассказал и эксперт по стилю Никита Карстен.

«Почему-то многие сейчас думают, что блестящие, кожаные ткани и какие-то необычные принты вышли из моды. Сейчас трудно сказать, что какой-то материал вышел из моды, потому что на самом деле все зависит от кроя вещи. В данном случае Анна с ним прогадала. Приталенный пиджак с острыми плечами и облегающие брюки не дают эффекта, к которому явно Аня стремилась. В итоге костюм ее не стройнит, а наоборот подчеркивает изъяны фигуры, к сожалению. В случае, если бы Анна хотела избежать этого, то нужно было отталкиваться от противоположного и надевать оверсайз пиджак с опущенным плечом, чтобы никто не видел, где заканчивается у Ани плечи. Так как у Ани большая область декольте, пиджак также не подчеркивал бы этот объем. Плюс ей стоило было бы отказаться от любого ремня, тем более с такой крупной пряжкой, которая акцентирует ту зону, которую она хотела скрыть. Лучше всего было бы Анне использовать широкие брюки на высокой талии и обязательно надеть каблук. Тогда бы силуэт сразу вытянулся, и Анна казалась бы намного стройнее и современнее. Стоит отметить и то, что певице совершенно не идут объемные кудри, потому что таким образом она добавляет себе объем в верхней части. Анне стоит присмотреться к высоким или низким хвостам или дулям. Главное, чтобы волосы были убраны от лица. Главный вопрос, который остается открытым — это шляпа. Такое ощущение, что она была взята совершенно случайно. Непонятен не выбор цвета, не выбор принта. Я считаю, что образ полностью провален: по моде, трендам, актуальности и улучшению фигуры», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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