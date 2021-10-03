Модница недели: битва киноучителей — от очень плохой училки до Снежаны Денисовны

Эксперт портала Teleprogramma.pro Марина Морикова объяснила на примерах, почему так одеваться не стоит.

Совсем скоро, 5 октября, День учителя! Дети несут цветы в школу, родители – конфеты, а педагоги расплываются в улыбках. Чтобы их улыбки стали еще шире, портал Teleprogramma.pro в этот раз посвятил учителям рубрику «Модница недели». Правда, учителям из кино. Образы актрис Кэмерон Диас, Карины Мишулиной, Лизы Арзамасовой, Натальи Рудовой и комика Сергея Светлакова (адский смех – Прим. Ред.) оценила стилист Марина Морикова.

Лабутены и сексуальность плохой училки

Одной из самых известных учительниц кинематографа последних лет стала оторва Элизабет Холси, сыгранная Кэмерон Диас. Очень горячий образ очень плохой училки рассмотрела наш эксперт.

«Фильм вышел в 2011 году. В лучших традициях того времени и одета героиня. Туфли от Christian Louboutin, нарочитая сексуальность в одежде, голливудская укладка и яркий макияж. Неактуальны сейчас ни комбинация цветов в комплекте, ни длина и фасон юбки, ни обтягивающий силуэт топа. Очень плохой училке ставим очень плохую оценку: 2 балла. Хотя здесь и стоит учитывать, что мы мерим современными модными лекалами образ 10-летней давности».

Мишулина стала заложницей моды

Еще одна сексуальная учительница из кино – Светлана Ермакова. Раскрепощенная «биологичка», в роль которой вжилась Карина Мишулина. Карина, конечно, хороша! Однако с приходом мешковатости и объемности в моду, сверхоблегающие силуэты ее персонажа, вызывают недоумение.

«Сериал «Физрук» вышел на экраны 7 лет назад, поэтому Карина Мишулина в роли Светланы Петровны стала заложницей моды того времени. Те же Лабутены, да еще с платформой, устаревший фасон и принт на юбке, гипюровая вставка на топе, слишком приталенный укороченный пиджак. Так одевались в 2014 году. Сейчас этому образу я не могу поставить больше 2 баллов, ведь он не имеет ничего общего с модными тенденциями».

Смущает размер сумки

Лиза Арзамасова выглядит, как очень приличная девушка. Это, собственно, и логично: играет же она аспирантку. Будущего преподавателя в университете. Но и приличный образ может быть модным. Получилось ли у Лизы совместить стиль и строгость?

«Сериал «Ивановы-Ивановы» более свежий, поэтому и образ аспирантки Анастасии в исполнении Лизы Арзамасовой более приближен к актуальной моде. Однако и здесь есть недочеты.

Меня смущает масштабность сумки: Лиза Арзамасова девушка миниатюрная, а дамская сумка таких размеров выглядит для нее слишком большой. Кроме того, крой и длина юбки, принт блузы и бантик у лица, сейчас уже не в тренде. 2 балла за образ».

А блузку лучше застегнуть

Образ Натальи Рудовой в роли Ксении Алексеевны из сериала «Универ. Новая общага» соответствует роли. Умная, принципиальная, строгая. Но «Модница недели» — это в первую очередь про моду, а что с ней у завкафедры Ковальчук не так, объяснила стилист.

«Если мы говорим про актуальность этого образа сейчас, то я бы заменила оправу очков, а также рекомендовала бы уйти от драматичной цветовой гаммы в одежде, которая совсем не освежает героиню.

Кроме того, я всегда рекомендую застегивать блузку на все пуговицы кроме верхней, тогда вы будете выглядеть более собранно и вместе с тем аккуратно. Ставим образу 3».

Ностальгия по советскому детству

Снежана Денисовна – это очень плохая училка только на русский манер. Она не демонстрирует сексуальность, но, как и героиня Диас, использует детей в личных целях. Ну, а гардероб Денисовны – кладезь воспоминаний о советском детстве.

«Снежана Денисовна – это один из ярких персонажей Сергея Светлакова. Это скорее ностальгический собирательный образ, соответствующий реальности прошлых лет. Конечно, в одежде нет ничего актуального. Но можно я поставлю 10 в знак приятных воспоминаний и благодарности всем учителям, которые посвятили свою жизнь этой благородной профессии?»

Подводим итог

Уникальный случай, но в этот раз «Модницей недели» стала не девушка, а мужчина в юбке. Смешно? Тогда еще раз взгляните на Снежану Денисовну в исполнении Светлакова. У это «дамы» десятка!

На втором месте персонаж Натальи Рудовой. Ее завкафедрой заслужила тройку. В смысле 3 балла из 10 возможных.

Остальные учительницы, которых сыграли Кэмерон Диас, Карина Мишулина и Лиза Арзамасова получили «неуд»: по 2 балла.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова – стилист. Окончила Британскую высшая школу дизайна, Fashinology styling school по направлению «стилизация мужского и женского гардеробов»), имидж-студию Константина Богомолова в Риге и др. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и мероприятий. Опыт работы – 3 года.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет всех педагогов с Днем учителя! Желаем вам побольше 100-балльников, благодарных родителей и море цветов!

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