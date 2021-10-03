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Модница недели: битва киноучителей — от очень плохой училки до Снежаны Денисовны

Эксперт портала Teleprogramma.pro Марина Морикова объяснила на примерах, почему так одеваться не стоит.

Модница недели: битва киноучителей — от очень плохой училки до Снежаны Денисовны
Актриса Кэмерон Диас. Фото: кадр из к/ф «Очень плохая училка».

Совсем скоро, 5 октября, День учителя! Дети несут цветы в школу, родители – конфеты, а педагоги расплываются в улыбках. Чтобы их улыбки стали еще шире, портал Teleprogramma.pro в этот раз посвятил учителям рубрику «Модница недели». Правда, учителям из кино. Образы актрис Кэмерон Диас, Карины Мишулиной, Лизы Арзамасовой, Натальи Рудовой и комика Сергея Светлакова (адский смех – Прим. Ред.) оценила стилист Марина Морикова.

Лабутены и сексуальность плохой училки

Одной из самых известных учительниц кинематографа последних лет стала оторва Элизабет Холси, сыгранная Кэмерон Диас. Очень горячий образ очень плохой училки рассмотрела наш эксперт.

Кэмерон Диас. Фото.
Актриса Кэмерон Диас.
Фото: кадр из к/ф «Очень плохая училка».

«Фильм вышел в 2011 году. В лучших традициях того времени и одета героиня. Туфли от Christian Louboutin, нарочитая сексуальность в одежде, голливудская укладка и яркий макияж.

Неактуальны сейчас ни комбинация цветов в комплекте, ни длина и фасон юбки, ни обтягивающий силуэт топа. Очень плохой училке ставим очень плохую оценку: 2 балла. Хотя здесь и стоит учитывать, что мы мерим современными модными лекалами образ 10-летней давности».

Мишулина стала заложницей моды

Еще одна сексуальная учительница из кино – Светлана Ермакова. Раскрепощенная «биологичка», в роль которой вжилась Карина Мишулина. Карина, конечно, хороша! Однако с приходом мешковатости и объемности в моду, сверхоблегающие силуэты ее персонажа, вызывают недоумение.

Карина Мишулина. Фото.
Актриса Карина Мишулина.
Фото: кадр из сериала «Физрук».

«Сериал «Физрук» вышел на экраны 7 лет назад, поэтому Карина Мишулина в роли Светланы Петровны стала заложницей моды того времени. Те же Лабутены, да еще с платформой, устаревший фасон и принт на юбке, гипюровая вставка на топе, слишком приталенный укороченный пиджак. Так одевались в 2014 году. Сейчас этому образу я не могу поставить больше 2 баллов, ведь он не имеет ничего общего с модными тенденциями».

Карина Мишулина. Фото.
Актриса Карина Мишулина.
Фото: кадр из сериала «Физрук».

Смущает размер сумки

Лиза Арзамасова выглядит, как очень приличная девушка. Это, собственно, и логично: играет же она аспирантку. Будущего преподавателя в университете. Но и приличный образ может быть модным. Получилось ли у Лизы совместить стиль и строгость?

«Сериал «Ивановы-Ивановы» более свежий, поэтому и образ аспирантки Анастасии в исполнении Лизы Арзамасовой более приближен к актуальной моде. Однако и здесь есть недочеты.

Лиза Арзамасова. Фото.
Актриса Лиза Арзамасова.
Фото: кадр из сериала «Ивановы-Ивановы».

Меня смущает масштабность сумки: Лиза Арзамасова девушка миниатюрная, а дамская сумка таких размеров выглядит для нее слишком большой. Кроме того, крой и длина юбки, принт блузы и бантик у лица, сейчас уже не в тренде. 2 балла за образ».

А блузку лучше застегнуть

Образ Натальи Рудовой в роли Ксении Алексеевны из сериала «Универ. Новая общага» соответствует роли. Умная, принципиальная, строгая. Но «Модница недели» — это в первую очередь про моду, а что с ней у завкафедры Ковальчук не так, объяснила стилист.

«Если мы говорим про актуальность этого образа сейчас, то я бы заменила оправу очков, а также рекомендовала бы уйти от драматичной цветовой гаммы в одежде, которая совсем не освежает героиню.

Наталья Рудова. Фото.
Актриса Наталья Рудова.
Фото: кадр из сериала «Универ. Новая общага».

Кроме того, я всегда рекомендую застегивать блузку на все пуговицы кроме верхней, тогда вы будете выглядеть более собранно и вместе с тем аккуратно. Ставим образу 3».

Ностальгия по советскому детству

Снежана Денисовна – это очень плохая училка только на русский манер. Она не демонстрирует сексуальность, но, как и героиня Диас, использует детей в личных целях. Ну, а гардероб Денисовны – кладезь воспоминаний о советском детстве.

Сергей Светлаков. Фото.
Актер Сергей Светлаков в роли Снежаны Денисовны.
Фото: кадр из сериала «Наша Russia».

«Снежана Денисовна – это один из ярких персонажей Сергея Светлакова. Это скорее ностальгический собирательный образ, соответствующий реальности прошлых лет. Конечно, в одежде нет ничего актуального. Но можно я поставлю 10 в знак приятных воспоминаний и благодарности всем учителям, которые посвятили свою жизнь этой благородной профессии?»

Подводим итог

Уникальный случай, но в этот раз «Модницей недели» стала не девушка, а мужчина в юбке. Смешно? Тогда еще раз взгляните на Снежану Денисовну в исполнении Светлакова. У это «дамы» десятка!

На втором месте персонаж Натальи Рудовой. Ее завкафедрой заслужила тройку. В смысле 3 балла из 10 возможных.

Остальные учительницы, которых сыграли Кэмерон Диас, Карина Мишулина и Лиза Арзамасова получили «неуд»: по 2 балла.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова – стилист. Окончила Британскую высшая школу дизайна, Fashinology styling school по направлению «стилизация мужского и женского гардеробов»), имидж-студию Константина Богомолова в Риге и др. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и мероприятий. Опыт работы – 3 года.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет всех педагогов с Днем учителя! Желаем вам побольше 100-балльников, благодарных родителей и море цветов!

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