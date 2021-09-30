«Удлиняют ноги»: Андреева в жакете с пуговицами и брюках клеш вышла в свет с Бондарчуком

Федор Бондарчук длительное время был в браке со Светланой Бондарчук. Однако они расстались, когда режиссер встретил молодую актрису Паулину Андрееву. Влюбленные сыграли свадьбу в 2019 году, а не так давно пара объявила, что у них родился сын Иван. После радостного события молодая мама долго не появлялась на публике. Но в сентябре они отметились на ряде мероприятий, включая «Кинотавр».

А 28 сентября в Москве состоялась премьера новой работы Федора «Бондарчук. Battle». На красной дорожке он предстал в черном костюме с галстуком. Жена оделась с ним в одном стиле. Паулина позировала в приталенном жакете с пуговицами и брюках клеш. остроносые туфли дополняли ее образ. Актриса подчеркнула свою стройную фигуру, хотя после родов прошло только шесть месяцев.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Андреева. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Прекрасно скроенный брючный костюм Паулины, в принципе, не требующий дополнительных аксессуаров: добротная ткань, два ряда металлических пуговиц — и образ уже безупречен. Он сдержан, но торжественен. Слегка расклешенные брюки, закрывающие обувь визуально удлиняют ноги. Это очень хорошо видно в сравнении с образом Федора, выбравшим костюм с зауженными и укороченными брюками. На мой взгляд, гармонии в этих образах нет, не смотря на то, что оба в брючных черных костюмах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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