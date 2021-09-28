Полностью закрытое платье Ким Кардашьян стало костюмом для Хеллоуина

Ким Кардашьян произвела фурор в мире моды, появившись на балу Met Gala – 2021 в черном костюме от Balenciaga. Наряд американской звезды стал мемом в Интернете. Его сравнивали с дементором из «Гарри Поттера» и Безликим из аниме «Унесенные призраками». А теперь в этом образе можно прийти на вечеринку в честь Хеллоуина, причем платить огромные деньги за бренд совсем не обязательно.

Компания Yandy, известная своими сексуальными костюмами для тематических вечеринок, выпустила в продажу наряд Mystery Gala Guest («Таинственный гость Gala»), который недвусмысленно напоминает образ Кардашьян. Он состоит из полупрозрачного черного платья-трубы, прозрачной сетчатой ​​накидки, воздухопроницаемого черного капюшона на все лицо, непрозрачных колготок и длинных атласных перчаток. В отличие от оригинала костюм приоткрывает грудь и плечи, но почувствовать себя Ким в нем можно вполне.

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Новинка появилась в Интернете как раз за месяц до Хеллоуина и стоит всего сто долларов. Стоит отметить, что это дороже костюмов сексуальных школьницы, вампирши, ведьмочки и пиратки в том же магазине.

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