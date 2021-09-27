«В топе главных трендов»: Стриженова в белом пальто и косынке отметилась на семейной прогулке

Екатерина Стриженова уже длительное время ведет передачи на телевидении. Многие зрители привыкли ее видеть в «Добром утре». Артистка всегда предстает на экране в модных нарядах. При этом она не скрывает, что с выбором образов ей помогают стилисты. А вот в обычной жизни Екатерина сама себе подбирает наряды.

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На минувших выходных Екатерина провела время с семьей. Она счастлива в браке с Александром Стриженовым. У них есть дочки, а также внук Петр. На этот раз телеведущая сводила малыша на территорию Кремля, где он смог наблюдать за разводом президентского караула. При этом артистка отметилась в белоснежном пальто и косынке вместо шапки. Ее осенний наряд дополняли замшевые сапожки.

Во время прогулки Екатерина сделала фото с дочкой и внуком. Они покрасовались возле царь-колокола. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие также поразились ее сходству с дочкой. Недавно также пальто и косынку сочетала Анна Нетребко. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева пояснила, что это один из трендов сезона.

«Какое модное сочетание пальто и косынки. Косынки — в топе главных трендов головных уборов холодного сезона осень-зима 2021-2022. Такая косынка одним своим присутствием придаст модного градуса любому образу. Элегантное, лаконичного кроя, пальто, в сочетании с косынкой создают модный и стильный дуэт. Белый цвет придает образу статуса, но… все портит обувь. Не поняла, если честно, почему Екатерина отдала предпочтение этим замшевым сапогам сумрачно синего цвета. Можно было создать целостный монохромный образ с белыми сапогами или создать контраст с черной обувью с грубой подошвой и кожаной фактурой. Они бы по цвету „зацепились“ с цветом волос… Не понятно. Поэтому целостного образа не получилось, но дуэт пальто + косынка = в десяточку!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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