«Красота!»: Нетребко в жакете и силуэтной юбке с эффектом стройности станцевала на сцене

Оперная дива на концерте отметилась в наряде, который скрыл изъяны ее фигуры.

Анна Нетребко недавно отпраздновала юбилей. Несмотря на то, что она потеряла отца этой осенью, артистка решила не отменять концерт в Кремле. Она готовилась к этому событию и была рада выступить с друзьями и своим мужем Юсифом Эйвазовым на главной сцене страны.

больше по теме Анна Нетребко в алом пуховике и дутом платке предстала в Нижнем Новгороде Оперная дива вместе с мужем путешествует по России. Для очередной прогулки она выбрала актуальный лук.

Ирина Пегова, Татьяна Навка, Джони и другие известные персоны пришли, чтобы ее поздравить. Анна спела с Игорем Крутым и Филиппом Киркоровым. Она сменила несколько вечерних нарядов от платья оверсайз до наряда с кейпом. Одним из самых эффектным образов стал костюм, напоминающий платье. Приталенный жакет и юбка-рыбка со шлейфом подчеркнули ее фигуры и скрыли изъяны.

Нетребко не только исполнила арию, но и станцевала с Николаем Цискаридзе. Она грациозно двигалась по сцене. Певица восхитила многих коллег. Навка, Хибла Герзмава и другие артисты одарили ее комплиментами.

«Звезда! Живая легенда! Красота, талант, мудрость, достоинство, природное очарование — и все это „в одном флаконе“. Все это о тебе!» — написал Николая после праздника.

Поклонники тоже усыпали оперную диву комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Здесь стройнит не сама юбка-рыбка, а то, что по бокам есть кант, который создает стройнящую вертикаль. Отмечу, что вертикальные линии, одна или две, посередине, а также в боковых швах — они дают очень хорошую коррекцию при тяжелой нижней части тела», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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