Акцент на ножки: Кети Топурия в черном платье-футляре и «золотых» лодочках появилась на вечеринке

Солистка группы «А’Студио» приехала на праздник, чтобы поздравить подругу. Она увиделась с Ксенией Бородиной и похвасталась вечерним аутфитом.

Кети Топурия уже длительное время выступает на сцене. Она является солисткой «А’Студио». Не раз стилисты восхищались ее образами, так как певица не боится экспериментировать. Сама она признавалась, что носит только то, что ей идет. В прошлом году артистка носила наряды оверсайз. Она скрывала беременность. А в начале этого года звезда родила сына Адама. Она признавалась, что похудеть сразу смогла, но потом опять поправилась.

Однако Кети умеет маскировать изъяны фигуры. Недавно она отдохнула в Италии с мужем Львом Деньговым. Певица носила мини-платья и костюмы с шортами. Теперь она снова находится в Москве, поэтому не упускает возможности выйти в свет. Артистка побывала на вечеринке у подруги, которая отмечала день рождения. Еще в машине Топурия показала черное платье с необычным декольте.

А на самой вечеринке певица встретила Ксению Бородину. Примечательно, что почти все на празднике были в нарядах черного цвета, даже именинница. Но Кети выбрала платье-футляр и разбавила монохром «золотыми» туфлями-лодочками. Она подчеркнула стройные ноги и изящные икры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красивая Кети», «Вот это девчата», «Топурия затмила всех своими стройными ногами», «Какая элегантная Топурия, прям роскошная леди», «Кети на каблуках — под 180 см», «Кети сама красивая, ну глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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