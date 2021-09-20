Леди с коготочками: Эмма Коррин пришла на премию «Эмми» с длинными черными ногтями

Среди прочих звезд на церемонии награждения «Эмми-2021» 19 сентября своей неординарностью блеснула английская актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале Netflix «Корона» (эта картина забрала наибольшее число статуэток, кстати).

25-летняя Эмма предстала на красной ковровой дорожке в неярком желтом платье с открытыми плечами от бренда Miu Miu. Стильный лук дополнили длинные рукава-перчатки, не соединяющиеся с основным нарядом, и чепец, придающий образу некую архаичность. Однако на этом артистка не остановилась — ее необычный внешний вид был усилен длинными черными ногтями под два-три сантиметра, что больше напоминали когти.

Коррин показала свой образ в Instagram, назвав его «суровой реальностью».

Добавим, что Эмма была номинирована на награду «Лучшая драматическая актриса», но статуэтку забрала ее коллега по «Короне» Оливия Колман.

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