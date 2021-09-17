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22-летняя дочь Джонни Деппа подчеркнула фигуру розовым нарядом от Chanel

Лили-Роуз выбрала костюм из коллекции 2014 года.

22-летняя дочь Джонни Деппа подчеркнула фигуру розовым нарядом от Chanel
Лили-Роуз Депп. Фото: globallookpress.com

16 сентября актриса Лили-Роуз Депп блистала на красной ковровой дорожке Международного кинофестиваля в Торонто. 22-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради пришла на премьеру комедийного фильма «Тихая ночь», в котором сыграла с Кирой Найтли.

На девушке было розовое платье, а точнее твидовая корсетная юбка и топ — образ из коллекции весна-лето – 2014 от Chanel. Обувь и косметику Лили-Роуз также выбрала от этого бренда.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп на кинофестивале в Торонто. Фото: globallookpress.com

Добавим, что фильм «Тихая ночь» рассказывает о паре возлюбленных, которые собирают своих родственников и друзей на Рождество. Однако у идеального праздника, который они готовят будет один минус: все действующие лица в конце умрут. Релиз картины намечен на первые числа декабря 2021 года.

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