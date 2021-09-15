«Отлично стройнит»: Валерия в кожаном комбинезоне карамельного цвета выигрышно подала фигуру

Валерия не скрывает, что регулярно ездит на разные фотосессии. В 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом певица не перестает работать над собой. Минувшим летом артистка отдохнула с семьей в Европе. Она носила как костюмы, так и платья. Самые яркие образы жена Иосифа Пригожина продемонстрировала на «Новой волне» в Сочи.

Примечательно, что порой даже муж удивляется тому, что Валерия уже стала бабушкой. У нее подрастает внучка Селин. Обычно все свободное время певица посвящает родным, но накануне она вышла в свет с мужем. Артистка посетила премьеру фильма «Молоко». На красной дорожке она предстала в кожаном комбинезоне карамельного цвета и лодочках на шпильке в тон. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила персональный стилист Зульфия Образцова.

«В этом сезоне комбинезоны — это один из главных трендов. А если еще и кожаный, как на Валерии, то тренд вдвойне, так как полностью кожаные луки очень актуальны. Кожаный комбинезон отлично стройнит „вытягивает“ силуэт и подходит для большинства фигур. А Валерию он еще и молодит, и вместе с лодочками в тон подчеркивает ее длинные ноги. Монохромный лук в коричневых тонах сочетается с ее колоритом внешности и выигрышно ее подчеркивает. Да, этот комплект в повседневном стиле, но за счет обуви и аксессуаров лук отлично вписался для выхода в свет. Комбинезоны — очень удобная вещь, так как образ почти завершенный. Остается подобрать обувь и сумку, иногда даже украшения не нужны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Зульфия Образцова— персональный стилист. Обучалась в Европейской академия имиджа г. Москва. А такж в школе моды и стиля «Фаберлик» на базе МГУ г. Москва.

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