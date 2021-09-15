Джессика Честейн пришла на кинопремьеру в образе disco dancing queen

14 сентября в Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма «Глаза Тэмми Фэй», которую посетила исполнительница главной роли Джессика Честейн. 44-летняя актриса сыграла американскую телезвезду 70–80-х Тэмми Фэй — от рассвета от заката ее карьеры. И на первый показ байопика в кино она решила нарядиться в стиле ретро. Нужно сказать, ей это удалось.

Джессика надела блестящее серебристое платье от Burberry и открытые туфли на высоких каблуках в тон. В этом сияющем наряде она станцевала перед фотографами, одаривая прессу голливудской улыбкой. Представители СМИ отметили, что актриса соответствовала образу disco dancing queen. От взгляда на нее в голове так и начинает играть знамениты хит группы ABBA. А еще эти огненные кудри, как у молодой Пугачевой…

Кстати, в этом образе Честейн записала видео для своих фанатов, пока ехала в автомобиле на премьеру.

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Напомним, актриса сыграла в новом фильме в паре с Эндрю Гарфилдом. Для некоторых сцен ее гримировали по 7 часов. Такой агрессивный мейкап испортил ее кожу.

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