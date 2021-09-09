«Излюбленный прием модниц»: Водянова отметилась в приталенном платье нежно-голубого цвета и грубых ботинках

Модель во время поездки с друзьями продемонстрировала романтичный лук, который оценила имиджмейкер-стилист Виктория Шабанова.

Наталья Водянова большую часть жизни работает в индустрии моды. Она знает всех именитых дизайнеров и не раз участвовала в показах в столицах мировой моды. Российская красавица давно живет в Париже. Она растит пятерых детей: Лукаса, Неву, Виктора, Максима и Романа. Лишь в прошлом году модель сыграла свадьбу с миллиардером Антуаном Арно, но вместе они больше 10 лет.

Водянова всегда продумывает свои образы, даже если просто идет гулять. Недавно она отметилась в твидовом жакете на прогулке со своей собакой. А вот теперь она путешествует вместе с друзьями. Во время прогулок и посиделок в кафе модель отметилась в мини-платье нежно-голубого цвета. Наряд украшали рюши и цветочный принт. Наталья сочетала с грубыми черными ботинками на тракторной подошве.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Виктория Шабанова.

«Сочетание нежного романтично-женственного платья с цветочным принтом и грубых ботинок — излюбленный прием многих модниц и инфлюенсеров. Наталья не стала исключением. Этот прием показал нам модный дом Dior несколько сезонов назад. Тренд никуда не уходит, а наоборот набирает популярность и идет в массы. В рамках этого тренда длина платья и степень мускулиности ботинок опциональна, но принцип единства притивоположностей всегда соблюдается. Наталья выбрала платье длины мини и базовые, напоминающие армейские, ботинки. Рост и фигура модели позволяют носить абсолютно любые силуэты, на ней все будет смотреться идеально. Наталья дополнила аутфит мини-сумочкой Lady Dior, которая своим женственно-базовым стилем и черным цветом гармонично соединила нежную одежду и грубую обувь. Стоит отметить, что такаясумочка — любимый аксессуар практически всех модных инфлюенсеров этой осенью. Образ Натальи выглядит актуально, нежно и, одновременно дерзко, что безусловно очень идет девушке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она обучалась в Школе шопинга Татьяны Тимофеевой, прошла курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», а также курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает в сфере моды с 2018 года.

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