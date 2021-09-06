«Бесподобно смотрятся»: Орбакайте в куртке-рубашке и актуальной обуви осени вышла на прогулку

Кристина Орбакайте не скрывает, что много путешествует. Она выступает не только в России, но и других странах. В этом году певица часть лета провела в Москве. Она посещала семейные праздники, ездила на съемки и участвовала в светских мероприятиях. Каждый раз артистка продумывала свой образ до мелочей. Ранее даже ее мама Алла Пугачева восхитилась стилем своей дочки.

С наступлением осени в гардеробе Орбакайте стало больше темных вещей. Она накануне сводила дочку Клавдию в театр. Певица оделась с ней в стиле family look. А вот для прогулки по Москве в дождливую погоду артистка облачилась в широкие укороченные джинсы и куртку-рубашку с вышивкой. Ее наряд дополняли сапоги-казаки. Кристина дефилировала с зонтиком, хоть часть ее наряда и намокла.

Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядит звезда осенью. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Мрикова.

«Зачастую звезды любят выделяться из толпы с помощью одежды. Даже Кристина Орбакайте, предпочитающая сдержанные образы, выбрала для себя акцентную куртку-рубашку. В текущем сезоне такой предмет одежды добрался до пика своей популярности, ведь это очень удобно. Мягкие и уютные куртки первоначально были выпущены Isabel Marant. Сейчас они представлены и во многих других брендах. Мне нравятся на Кристине актуальные в этом сезоне «казаки». Если вам тоже близок данный тренд, то выбирайте «казаки» любой высоты. До колена они бесподобно смотрятся с платьями в стиле бохо, а короткие больше подойдут к джинсам. А вот укороченные широкие джинсы подойдут немногим. Гармоничность образа Кристины достигается за счет повторения цвета куртки и обуви. Наш глаз видит эту вертикаль, и человек не кажется ниже ростом. Я бы не рекомендовала этот аутфит девушкам ниже 165 см, а также дамам с округлыми формами (особенно, когда рубашка заканчивается в самой выпирающей части бедер). Этот образ также довольно женственно смотрелся бы при замене джинсов на трикотажное черное платье до середины икры. В таком варианте сохранились бы комфорт и элегантность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school ( стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

Смотрите также: