«Очень свежо и стильно»: Водянова в твидовом жакете с модным принтом отметилась в Париже

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей в мире. Она давно живет в Париже вместе с семьей. Русская красавица успела стать многодетной мамой. Она воспитывает Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего мужа Антуана Арно. С французским миллиардером она счастлива в браке только год, а вот вместе они уже 10 лет.

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Недавно Наталья посетила родной Нижний Новгород, где приняла участие в праздновании 800-летия города. Также она отдохнула в Греции. А вот накануне модель отправилась гулять по Парижу со своей собакой по кличке Кофе. Для променада она выбрала мини-шорты небесного цвета и укороченный жакет с принтом гусиная лапка. Образ дополняли кожаные ботинки. Водянова собрала волосы в небрежный пучок.

Наряд подчеркнул стройную фигуру модели. Многие поклонники одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«Твидовый жакет — отличная инвестиция в ваш гардероб, они всегда актуальны, легко комбинируются с другими вещами, а также добавляют образу стиля и элегантности. Наталья выбрала укороченную модель жакета в стиле Chanel, со знаковым принтом в гусиную лапку, и дополнила его простыми джинсовыми шортами, сделав акцент на стройных ногах. Получился расслабленный и ненарочитый образ в парижсом стиле. Но все-таки есть одна маленькая деталь, которая портит впечатление от образа — это неподходящая обувь и, выглядывающие из под нее, бежевые носочки. В данном случае лучше подошли бы модные в этом сезоне лоферы или ботинки со шнуровкой на протекторной подошве. Которые, кстати, можно носить с высокими белыми носками, будет выглядеть очень свежо и стильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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