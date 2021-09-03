«Следить за тенденциями слишком утомительно»: Брэд Питт рассказал о собственном стиле

У голливудского актера Брэда Питта во время нового интервью возник небольшой спор с журналистом. Представитель журнала Esquire настаивал, что 57-летний артист является иконой стиля, а сам покоритель женских сердец отнекивался.

«Если у меня и есть стиль, то это отсутствие стиля», — заявила звезда.

Журналист заключил, что Питт не следит за модой, а сам себе создает стиль, хоть и не называет это так. Вот что актер рассказал о своем выборе одежды и аксессуаров в данном интервью:

«Мне нравится монохром, но без одинаковости. Мне нравится простота. Мне нравятся детали вышивки, прикасаться к ним. Руководствуюсь комфортом. Мне нравится ощущение от подкладки. Для меня важны именно такие детали. Следить за тенденциями — это слишком утомительно. Я презираю рекламные щиты и сам не хочу быть рекламным щитом. Это Loro Piana, это кашемир, и если я доживу до 86, я буду носить его с дырками от моли. Он дорогой, но если я смогу носить его 30 лет, то это оправдано. Он такой простой, такой гладкий. Это идеально для меня. Ты становишься старше, начинаешь капризничать, и комфорт становится для тебя более важным. Думаю, это просто понять».

Напомним, что Брэд Питт является одним из самых известных из ныне живущих актеров Голливуда. У него два «Оскара» и еще пять номинаций на эту премию. Фильмография мужчины насчитывает около 70 ролей в кино и сериалах.

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