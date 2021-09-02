Греческая богиня или принцесса маленькой страны: Васильев оценил наряды Бузовой

На красной ковровой дорожке «Новой волны» певица показала два разных образа.

Историк моды Александр Васильев прокомментировал наряды Ольги Бузовой на музыкальном конкурсе «Новая волна», который прошел в Сочи в конце августа.

В одном из своих появлений на красной ковровой дорожке 35-летняя певица и телезвезда эпатировала публику игривым бирюзовым костюмом с короткой юбкой (посмотреть образ можно тут). Взглянув на него, ведущий модного приговора тут же отметил, что это наряд в стиле Наташи Королевой.

«Это платье я бы назвал «маленькая страна». Конечно, наряд вульгарный, он имеет баварскую подоплеку», — прокомментировал Васильев.

Второй лук Бузовой ему понравился гораздо больше. Это было традиционное белое платье с накидкой, утянутое в корсет и имеющее разрез. По словам эксперта, в нем Ольга походила на греческую богиню.

«Я голосую за белое платье. Оно элегантное», — подытожил историк моды в материале издание 7days.

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