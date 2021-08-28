«Не самый удачный образ»: Пугачева в джинсах скинни и ботинках с лаковым носом предстала у замка

Алла Пугачева для многих остается певицей номер один, хоть она уже редко выступает на сцене. Примадонна сосредоточила внимание на семьей. Она признавалась, что из-за постоянных гастролей у нее не было никогда уютного домашнего очага. При этом артистка поддерживает себя в форме и следит за модой. Она продолжает облачаться в наряды Валентина Юдашкина и дизайнера Игоря Гуляева.
В этом году Алла Борисовна появлялась в пышном платье на юбилее дочки Кристины Орбакайте, а также недавно отметилась в черном наряде с поясом в гостях у друзей. А вот для прогулок у замка певица выбирает более комфортные повседневные образы. На днях в одном из фан-аккаунтов появился кадре, на котором артистка позировала в джинсах скинни и куртке из денима. Образ дополняли ботинки на толстой подошве и кожаная сумка-мешок.
Пугачева также сделала макияж и украсила прическу ободком. Образ знаменитости восхитил многих ее поклонников. «Стиляга, молодец! Модница всегда впереди!», «Образ должен соответствовать внутреннему миру человека!», «Отличный образ: обаятельный и привлекательный», — прокомментировали кадр пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.
«Не самый удачный образ Примадонны, будем честны. Джинсы скинни уже давно не актуальны и имеют место быть только в комплекте с верхом оверсайз. В данном образе он недостаточно объемный и более того, устаревший. Милитари куртку я бы усилила прямыми или слегка зауженными брюками хаки с карманами в сочетании с кроссовками.
К обуви у меня тоже вопросы. Лаковый нос давно уже вышел из моды. Заменяем на ботинки из матовой кожи на небольшой платформе. Сумка, к сожалению, тоже мимо. Милитари, да! Стильно? Нет. Формат шоппера тут был бы более уместен. Алла Борисовна, при всем уважении, этот образ устарел», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.