«Не самый удачный образ»: Пугачева в джинсах скинни и ботинках с лаковым носом предстала у замка

Певица отметилась в наряде из денима. Однако стилист-имиджмейкер Анастасия Стар призналась, что такой комплект давно устарел.

Алла Пугачева для многих остается певицей номер один, хоть она уже редко выступает на сцене. Примадонна сосредоточила внимание на семьей. Она признавалась, что из-за постоянных гастролей у нее не было никогда уютного домашнего очага. При этом артистка поддерживает себя в форме и следит за модой. Она продолжает облачаться в наряды Валентина Юдашкина и дизайнера Игоря Гуляева.

В этом году Алла Борисовна появлялась в пышном платье на юбилее дочки Кристины Орбакайте, а также недавно отметилась в черном наряде с поясом в гостях у друзей. А вот для прогулок у замка певица выбирает более комфортные повседневные образы. На днях в одном из фан-аккаунтов появился кадре, на котором артистка позировала в джинсах скинни и куртке из денима. Образ дополняли ботинки на толстой подошве и кожаная сумка-мешок.

Пугачева также сделала макияж и украсила прическу ободком. Образ знаменитости восхитил многих ее поклонников. «Стиляга, молодец! Модница всегда впереди!», «Образ должен соответствовать внутреннему миру человека!», «Отличный образ: обаятельный и привлекательный», — прокомментировали кадр пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Не самый удачный образ Примадонны, будем честны. Джинсы скинни уже давно не актуальны и имеют место быть только в комплекте с верхом оверсайз. В данном образе он недостаточно объемный и более того, устаревший. Милитари куртку я бы усилила прямыми или слегка зауженными брюками хаки с карманами в сочетании с кроссовками. К обуви у меня тоже вопросы. Лаковый нос давно уже вышел из моды. Заменяем на ботинки из матовой кожи на небольшой платформе. Сумка, к сожалению, тоже мимо. Милитари, да! Стильно? Нет. Формат шоппера тут был бы более уместен. Алла Борисовна, при всем уважении, этот образ устарел», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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