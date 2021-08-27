«Нюша не нашла своего лица»: Васильев оценил перемены в гардеробе певицы

Стиль звезды стал менее вульгарным, но она больше подражает другим известным дамам, считает ведущий «Модного приговора».

Став мамой, певица Нюша поумнела, повзрослела и поменяла свой гардероб. У такому выводу пришел историк моды Александр Васильев, оценивший новые образы 31-летней звезды. По словам ведущего «Модного приговора», раньше Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) одевалась довольно вульгарно. Ее сценический стиль предполагал мини-шорты, бюстье, обнаженный живот и высокие сапоги. Но молодой маме (а Нюша уже беременна вторым ребенком) такой образ не пойдет.

Певица и сама это понимает, поэтому ее гардероб стал менее провокационным, считает Васильев. Ведущий увидел у молодой звезды кардинальную смену стиля.

Наряды Нюши по-прежнему подчеркивают ее привлекательность, только сама подача изменилась. Это уже не кричащий подростковый стиль, а притягательность взрослой женщины. При этом певица умеет быть разной. Один ее образ в красном платье с разрезом напоминает актрису Монику Беллуччи, другой, в джинсовом костюме — эпатажную американскую певицу Кэти Перри. Но модный эксперт считает это, скорее, минусом для личности Анны.

«Обратите внимание, как разномастны наряды нашей героини, они лишены единого стилистического направления. И это мешает узнаваемости артистки. Да, свой стиль трудно найти. Ведь он должен появиться и в прическе, и в макияже, и в цвете волос, и в одежде, — отмечает Васильев в обзоре стиля Нюши для издания 7days. — Я могу поставить в вину нашей героине единственный момент: несмотря на разнообразие и уместность нарядов, Нюша не нашла своего лица. Поэтому мы видим то Монику Беллуччи, то Ани Лорак, то Ким Кардашьян. А так не должно быть».

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