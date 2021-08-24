«Разрез не всегда уместен»: Пелагея в платье в цветочек с рукавами-фонариками предстала на сцене

Пелагея уже давно стала известной исполнительницей народных песен и романсов. Она в этом году снова займет место наставника в шоу «Голос». Артистка в прошлом году пережила развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Теперь она еще больше времени и сил тратит на дочку Таисию, которая часто путешествует с мамой. На днях звезда побывала в Сочи, где стартовала «Новая волна».

Для песенного конкурса Пелагея стала одной из приглашенных гостей и приготовила два номера. На репетиции она отметилась в темном платье миди с цветочным принтом и пышными рукавами. Она открыла щиколотки, а вот укладку делать не стала. Певица свободно двигалась в своем наряде.

На самом выступлении артистка предстала в белом платье макси с цветочным принтом и рюшами малинового цвета. Она подчеркнула тонкую талию.

«Наша новая версия песни Александра Розенбаума „Есаул“ — в программе его Большого юбилейного вечера», — отметила звезда.

Она также приняла участие в вечере Димы Билана. Тогда на сцене певица отметилась в платье с корсетом. Поклонники посчитали, что на репетиции у нее был простой, но броский образ. Для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Элла Маковей.

«Темно-коричневое платье в белый цветочек можно назвать слишком простым для сцены. Каре-образный вырез и пышные рукава все еще в тренде, как и длина миди. В таком платье можно отправиться в отпуск или на прогулку за город. А вот смелый боковой разрез не всегда уместен в обычной жизни», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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