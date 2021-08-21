Элегантность: Водянова в широких брюках и сливочной блузке оверсайз снялась в Нижнем Новгороде

Наталья Водянова живет в Париже. Именно во Франции она смогла построить карьеру модели и обрести счастье. Девушка вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. У них подрастают сыновья Роман и Максим. Также от первого брака у нее есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Не раз звезда подиумов привозила детей в Россию и даже организовывала для них путешествие по стране.

А вот 21 августа Наталья приехала в Нижний Новгород. Так как это ее родной город, она не могла пропустить праздник. Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет, в честь чего организованы концерты и другие мероприятия. Модель нарядилась для одного из них в пышное платье принцессы. А вот перед этим она успела погулять и принять участие в фотосессии. Водянова отметилась в черных широких брюках и сливочной блузке оверсайз.

«Вот и встретили Наташу случайно», — отметил друг звезды.

В итоге модель позировала перед камерой. Она также надела жакет на плечи. Наталья выглядела естественно. Многодетная мама не только подчеркнула стройность, но и подурачилась на глазах публики.

Поклонники в очередной раз восхитились ее красотой и элегантным образом. «Вы истинная леди», «Какая грация», «Как вам удается быть такой молодой и стройной», «Ох, какая вы изящная», «Наталья, вы у нас в гостях, ура», «Вот это грация», «Люблю вас за непринужденность», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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