«Одевается ярко, броско, заметно»: Александр Васильев оценил стиль Анны Семенович

По словам ведущего, гардероб певицы - это не про моду, а про шоу-бизнес.

Историк моды Александр Васильев оценил стиль певицы Анны Семенович. Ведущий «Модного приговора» отметил, что артистка обладает пышными формами. Но звезда умеет все это аппетитно «упаковать».

По мнению Васильева, наряды Семенович не имеют никакого отношения к моде, а вот к шоу-бизнесу — самое прямое.

«Она сама зарабатывает себе на кусок хлеба. Поэтому Анне нужно всячески привлекать к себе внимание. Вот она и одевается ярко, броско, заметно. Семенович всегда выступает в амплуа, которое можно назвать «дива»: «Посмотрите на меня, я вся из себя потрясающая, у меня такая фигура, вы все упадете в обморок», — цитирует ведущего издание 7days.

Однако Васильев отмечает, что гардероб певицы — это не стандартный набор вульгарных нарядов. Стиль Анны настолько особенный и узнаваемых, что историк моды назвал бы его именем хозяйки — «Семенович».

Он отметил, что многие наряды удачно скрывают пышные бедра артистки, демонстрируют их, но частично. Вдобавок, Анна выучила хороший трюк для фотографирования — чтобы ноги казались длиннее, положить руку высоко на бедро.

Васильев добавил, что Семенович лучше почаще наряжаться в черное — этот строгий цвет делает ее более «компактной» — и меньше выставлять особенности фигуры напоказ, так как все только и ждут, что артистка будет блистать своими декольте.

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