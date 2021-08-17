Акцент на тонкие щиколотки: Брежнева в модных брюках горчичного цвета «заскочила» к подруге в Киеве

Певица призналась, что любит наблюдать за тем, как другие люди работают. Она вернулась в родной Киев после отпуска.

Вера Брежнева уже давно стала знаменитостью. Она построила успешную сольную карьеру посоле ухода из группы «ВИА-Гра». Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. У них есть дом не только в Москве, но и в Италии, где этим летом пара провела много времени. Если раньше певица не охотно делилась подробностями из своей жизни, то теперь все чаще рассказывает о поездках и хвастается нарядами.

На днях Вера вернулась в Киев после отпуска в Греции и гастролей. Она призналась, что после насыщенных будней устроила себе выходной. Накануне певица приняла участие в фотосессии. Она предстала в ультрамодных белых джинсах. А вот 17 августа артистка успела позаниматься спортом и съездить на примерку нового концертного костюма. После этого Брежнева заглянула в магазин к своей подруге.

«Потом заскочила к подружке на работу. В свой выходной я люблю наблюдать, как другие работают», — отметила звезда.

Она запечатлелась в блузке без рукавов и горчичных брюках с высокой посадкой. Вера подчеркнула свои тонкие щиколотки и талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Красивая Вера», «Какая вы всегда элегантная», «А мы любим смотреть на вас», «Самое очаровательное создание», «Как ты прекрасна», «Какие классные», «Очаровательные создания — женщины», «Хороша, вы прям леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: