Королева гламура: Васильев призвал светских дам и молодых звезд брать пример с Судзиловской

По мнению ведущего «Модного приговора», у актрисы есть чему поучиться разным поколениям красавиц.

Историк моды Александр Васильев оценил стиль 47-летней актрисы Олеси Судзиловской. По мнению эксперта, вот где настоящий российский гламур. На фоне молодежи, которая приходит на красные ковровые дорожки в спортивных штанах и кроссовках, звезда кино блистает в шикарных платьях и выглядит как миллиардерша. Васильев даже назвал ее королевой гламура — не зря же ее с днем рождения поздравляют такие звезды, как Басков и Киркоров.

Васильев сравнил Судзиловскую с другой отечественной кинодивой — Ренатой Литвиновой. Обе блондинки, с похожими чертами лица и любят стиль ретро. Но если Рената уделяет много внимания всемирно известным брендам одежды и косметики, то Олеся больше дружит с отечественными дизайнерами.

«Скажу так: богатые женщины, берите пример с актрисы Судзиловской! А представительницы молодого поколения, учитесь тому, как можно использовать стиль, который в прошлом веке был популярен у гламурных красавиц», — цитирует Васильева издание 7days.

Эксперт моды добавил, что на красных ковровых дорожках Олеся одевается не хуже голливудских кинодив. Он также выразил сожаление о того, что наших блистательных актрис так мало знают на западе.

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