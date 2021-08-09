Акцент на талию: Бузова в топе с пышными рукавами и мини-юбке в горох вышла на прогулку

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Этим летом ей удается не только работать, но и ездить отдыхать. Она побывала в Италии, а на днях телеведущая вернулась из Греции. Она успела загореть, а также поправиться. Однако девушка умело скрывает недостатки фигуры с помощью нарядов.

В Москве Ольга успела побывать в звукозаписывающей студии, дать концерт и появиться на тайных съемках. Ранее она призналась, что участвует в проекте, о котором пока не может рассказывать. При этом девушка позировала в розовом шифоновом платье. А накануне Бузова в перерывах между съемок вышла на прогулку. Она покрасовалась в белом наряде в горох.

Телеведущая в топе с пышными рукавами и мини-юбке подчеркнула талию. При этом мюли цвета фуксии дополнили летний образ. Ольга заплела две косички и сделала макияж.

«Мне нужно солнышко. Сорри, мои хорошие, что я целый день не на связи. Мы целый день снимаем. «Как ваши дела? Как ваш выходной? У кого-то он есть?» — спросила звезда.

«Лето в Москве», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что в этом наряде ее ноги кажутся длиннее. «Такая высокая», «Игривая девочка, горошек такой нарядный», «Образ просто чума, вы куколка», «Оля, такая красотка», «Теперь виден загар», «Очень миленькая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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