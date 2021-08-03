«Этот оттенок стройнит»: 62-летняя Юдашкина в платье-рубашке ультрамаринового цвета появилась в саду

Марина Юдашкина является не только бизнесвумен, но и главной женщиной в жизни Валентина Юдашкина. Они состоят в браке больше 30 лет. Пара живет в особняке, но часто выходит в свет. Этим летом супруги также устроили себе отпуск. Они отдохнули сначала в Италии, а потом в Греции. Каждый раз мужа кутюрье появлялась на публике в элегантных нарядах. Стоит отметить, что в 62 года она может похвастаться стройной фигурой.

Если еще недавно Марина хвасталась урожаем, то теперь она вышла на прогулку в сад в летнем наряде. Жена модельера покрасовалась на камеру в струящемся платье макси на пуговицах. Наряд ультрамаринового цвета дополнили вьетнамки с узором и солнцезащитные очки. А благодаря поясу она подчеркнула свою талию. Юдашкина позировала на фоне растений и газона.

Друзья и поклонники восхитились тем, как выглядит подруга Аллы Пугачевой. «Красивая женщина, просто восхищаюсь, пример для подражания», «Классное платье!», «Элегантная», «Очень стройная женщина и хозяйка хорошая. Многим пример», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

«Восхитительное платье модного в этом сезоне синего оттенка, который называют французский синий. Ярко-синий никогда не останется незамеченным. В данном случае наблюдается очень хорошая коррекция цветом, формой. Этот оттенок, сам по себе, стройнит. А платье-рубашка длинной макси, имеющая вертикальную застежку, еще и акцент к ней задан поясом, всегда визуально делает фигуру стройнее. Поэтому очень удачный наряд, на мой взгляд», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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