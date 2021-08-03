Цвета припыленной розы: Водянова вслед за Брежневой в платье-сорочке с кружевом предстала в Италии

Модель проводит каникулы в компании и детей и Антуана Арно. Она поделилась редким фото с курорта.

Наталья Водянова не скрывает, что еще в 17 лет начала строить карьеру модели. Теперь она одна из самых известных российских девушек в мире. Имениты дизайнеры и модельеры рады с ней поработать. На минувшей Неделе соды она снялась в проекте Ульяны Сергеенко, представив ее новую коллекцию нарядов. А теперь Наталья отдыхает в Италии. Она устроила семейный отпуск, отправившись в путешествие.

Уже почти 10 лет модель счастлива в браке с бизнесменом Антуаном Арно. У них подрастают сыновья Максим и Роман. Также миллиардер принял как родных детей жены от прошлых отношений Лукаса, Неву и Виктора. Они уже побывали на побережье Амальфи, увидели ряд островов. А 3 августа Водянова поделилась новым фото, на котором шла по улице курортного города в платье-сорочке с кружевом цвета припыленной розы. Наряд дополнили шляпка с широкими полями и сандалии.

«Здесь заметили солнце, море и любовь, а что ты шпионишь?» — написала она.

Поклонники посчитали, что фото сделал Арно. Наталья восхитила многих своей естественной красотой. «Откуда платье?», «Так мило и потрясающе», «Очень красиво в розовом», «Потрясающе красиво!», «Такая леди», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в платье-сорочке звезда была на показе мод Paco Rabanne в Париже год назад. такие платья остаются актуальными. Этим летом их носят Вера Брежнева, Виктория Лопырева и Агата Муцениеце.

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