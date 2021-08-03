Дженнифер Энистон представила первую коллекцию одежды по сериалу «Друзья»

Вещи с героями ситкома будут продаваться только ограниченное время.

2 августа актриса Дженнифер Энистон показала в Instagram новую одежду, дизайн которой вдохновлен сериалом «Друзья». 52-летняя звезда отметила, что это первый в истории официальный мерч по культовому ситкому.

На майках, футболках, худи, кепках и кружках данной коллекции изображены герои сериала в узнаваемых фанатами позах, а также со знаменитыми фразочками. Эти образы отбирали сами актеры. Все товары будут разделены на три части по сезонам ситкома (1–3, 4–6 и 7–10), каждая часть будет продаваться в течение только одного месяца. Первая уже доступная для заказа в Сети.

Энистон оставила ссылку на сайт, где можно купить эти вещи, и добавила, что половину своих доходов от продажи она перечислит в фонд, помогающий людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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