«Отстала от трендов»: Юлия Ковальчук выбрала неправильные брюки и сумочку

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Ковальчук появилась фотография артистки в светлом образе. Примечательно, что look артистки не впечатлил фэшн-эксперта портала Teleprogramma.pro.

Стилист Элла Маковей отметила, что Юлия в футболке с широкими плечами, брюках-бананах и с аксессуаром в виде сумки-пельменя была бы модной год назад. Но сегодня наряд Ковальчук специалист мира моды не смогла назвать актуальным.

Не спасли певицу даже классические туфли-лодочки на шпильке.

«Юлия отстала от трендов ровно на год. Футболка с «плечами» и сумка-пельмень были хитом прошлого лета, а в этом году благополучно забыты. Брюки-бананы тоже уже нельзя назвать трендовыми и тем более в сочетании с классическими светлыми лодочками», — подчеркнула стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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