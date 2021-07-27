«Ноги Анны — великолепие!»: Нетребко в укороченных шортах и блузке оверсайз покрасовалась в Вероне

Оперная дива показала, как дурачилась во время репетиции. При этом она была облачена в летний наряд, который оценила стилист Мария Хомякова.

Анна Нетребко — частая гостья на светских раутах. Она также любит посещать музеи и театры. Певица много гастролирует, поэтому успела побывать в самых разных уголках страны. Более того, она любит наряжаться, поэтому часто пополняет свой гардероб. Оперная дива уже собрала коллекцию шляпок, а также туфлей и вечерних платьев. Даже для повседневных прогулок ей нравится тщательно продумывать свои образы.

На днях Анна приехала в Италию. Она готовится выступить в Вероне на старинной арене. 26 июля ей довелось принять участие в репетиции. Артистка решила похулиганить и попробовала стать дирижером. При этом она предстала в укороченных шортах и черной блузке оверсайз без рукавов. Свой образ Нетребко дополнила босоножками. Хоть она и не обладает идеальной фигурой, певица умело подчеркивает свои достоинства.

Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит. «Веселая и заводная, со сверкающими глазами», «Яркая, красивая», «Наша любовь! Наша звезда! Наша красотка!», «Так классно, когда так естественно!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Мария Хомякова.

«Закулисье — это второй дом для Анны, поэтому и костюм мы видим соответствующий. Это сложно назвать образом, так как образ включает все: аксессуары, акценты, сумку. Мы видим Анну в удобном для нее костюме, с расслабленной прической. Это не образ, это комфортный костюм без претензии на что-то большее. Крой верха подходит телосложению певицы, а изумительные ноги подчеркнули укороченные шорты. На мой взгляд, их стоило бы чуть удлинить и придать более трапециевидную форму — это сбалансировало бы пропорции фигуры. Хотя, ноги Анны — это великолепие! Цветовая гамма не выглядит кричащей, чего и добивается Анна. Ей хочется комфорта и удобства для настройки перед встречей с любимой публикой!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Окончила Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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