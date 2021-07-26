«Я бы хотела носить такое!»: Рита Дакота подарила Клаве Коке платье, расписанное граффити

Певица купила розовый наряд в Сети и усовершенствовала его у художника.

23 июля свой день рождения грандиозно отметила певица и блогер Клава Кока. Артистка, которой исполнилось 25 лет, получила множество подарков от друзей и знаменитостей. Коллега по сцене Рита Дакота, например, презентовала ей яркое платье в стиле граффити, сделанное специально для именинницы.

Своим подписчикам Дакота рассказала, что спросила у юбилярши, какой подарок она хочет, и, не получив конкретики, остановилась на варианте с оригинальным «тиктокерским» платьем. Размеры подруги Рита узнала через ее менеджера, затем стала искать в Интернете подходящий наряд. И нашла плотное джинсовое платье розового цвета с силуэтом, как у принцессы.

Певица отнесла его к своей любимой художнице, и та разрисовала заготовку красными и черными надписями «Клава Кока», выполненными в стиле уличного искусства. Результат впечатлил даже саму дарительницу.

«Это просто трындец! Почему я не Клава Кока? Я бы хотела носить такое платье сама!» — не сдержала эмоций Дакота.

Она показала получившийся платье в своем видео в Instagram. А вот именинница свою реакцию пока еще не выложила.

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