«Перебор»: Нетребко в черном сарафане в пол и с вуалью на лице вышла в свет в Мадриде

Анна Нетребко не скрывает, что путешествия — часть ее профессии. Она постоянно гастролирует по миру. Лишь в прошлом году артистка смогла провести дома несколько месяцев из-за пандемии. Она переживала из-за отсутствия работы. Однако в этом году певица вернулась к привычной жизни. Она уже несколько раз был в России и теперь ездит по Европе с концертами. При этом звезда всегда находит время на прогулки и встречи с друзьями.

Вот уже несколько дней Анна проводит время в Мадриде. Она готовится к дебюту в Королевском театре. Однако накануне певица вместе с мужем решила посетить театр, как зритель. Для выхода в свет артистка выбрала черный кружевной сарафан в пол. Наряд дополнил пояс, а прическу она украсила вуалью с необычным украшением в виде грозди винограда. Нетребко также сделала яркий макияж с алой помадой.

«Первый раз мы в этом театре как зрители! А завтра у нас будет здесь дебют», — поделилась знаменитость.

Поклонники восхитились необычным образом Анны. «Вы неповторимые!», «Анна, какая у вас шляпка», «Королева», «Какая вы разная. Одно только одинаково, блеск и любовь в глазах», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Анны — это спор стилей. Если рассматривать контекст, то спутник певицы в белых брюках и черной футболке. А у Анны вуаль, гроздь винограда и еще губная помада — это такая драма на лице. Все это добавляет контраст и усиливает эффект. Не спасает даже черный сарафан. Такое сочетание не совсем уместно, где-то даже перебор. Вуаль можно носить, использовать в образе и ходить с ней в театр, но не в сочетании с сарафаном», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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