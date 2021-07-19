«Длинноногая блондинка»: Лопырева сфотографировалась в шифоновом мини-платье с рукавами-фонариками

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится проводить время на отдыхе. В прошлом году она жила то в Дубае, то в Турции. Лишь недавно она вернулась в Россию. Девушка часто посещает светские рауты и театры. При этом бывшая обладательница титула «Мисс Россия» всегда много внимания уделяет нарядам. В ее гардеробе есть как платья, так и шорты. Телеведущая любит подчеркивать свою фигуру.

В последнее время Виктория все чаще носит сарафаны и платья с акцентом на талии. В Москве она принимает участие в фотосессиях. На днях девушка поделилась кадрами с очередной съемки. Она облачилась в платье в стиле бэби-долл из светлого шифона с рукавами-фонариками. Образ девушки дополнили босоножки на шпильке. Лопырева не просто позировала, а и устроила танцы, показав свои стройные и загорелые ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила fashion blogger Кристина Стець.

«Конечно, можно подумать что в 37 такие платья не уместны, но сейчас новое время и возможно все. Платья бэби-долл один из самых популярных трендов этого сезона, максимальное мини, рюши! Виктория выбрала платье в белом цвете с принтом, ярких деталей тут много это — декольте, длина мини, пышные прозрачные рукава и акцентная талия. Образ дополнен босоножками с бантами и украшениями с камнями, что уже излишне при таком ярком образе. В общем и целом Виктория смотрится органично — длинноногая, стройная блондинка в образе Барби», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Стець — fashion blogger. Училась в школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и курсы стилиста Эвелины Акуа.

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