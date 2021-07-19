Летний шик: Нетребко в белом платье в горох и мюлях предстала на сцене мадридского театра

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится путешествовать. Благодаря своей профессии она побывала в разных странах. Лишь во время пандемии артистке пришлось несколько месяцев провести дома в Вене, что стало для нее испытанием. Но теперь она возобновила гастроли. Как и прежде, певица посещает музеи в разных городах, видится с друзьями и каждый раз облачается в новые модные наряды.

Вкусом Анны восхищаются многие стилисты и даже историк моды Александр Васильев. В этом году она все чаще носит платья оверсайз. Так как артистка обладает нестандартной фигурой, то редко облачается в облегающие наряды. В Мадриде, куда она приехала накануне, оперная дива успела отметиться в платье-майке. Нетребко сделала акцент на стройных ногах.

А вот на репетиции в местном театре она появилась в более элегантном наряде. Певица вышла на сцену в белом платье мидакси с высокой талией. Наряд с актуальным принтом горох дополнили черные мюли с квадратным мысом, который в тренде в этом сезоне. Анна спела в дуэте со своим мужем Юсифом Эйвазовым. К слову, публика увидит их выступление 21 июля.

В последнее время многие модницы носят наряды в горох: Стеша Маликова, Екатерина Стриженова и другие известные персоны. Поклонникам выбор оперной артистки пришелся по душе. Многие признались, что платье свободного кроя ее украсило. «Что за прелесть эта женщина!», «Какое платье! Прям стиляга», «Анна, как вы умудряетесь столько вещей с собой возить?», «Прелестный образ», «Юсиф расцветает рядом с вами, так похорошел», — прокомментировали кадры подписчики.

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