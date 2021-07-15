63-летняя Шэрон Стоун появилась в Каннах в «платье Золушки» от Dolce & Gabbana

Актриса, и правда, была похожа на сказочную принцессу.

Каннский кинофестиваль продолжается. 14 июля на красной ковровой дорожке блистала 63-летняя Шэрон Стоун. Она явилась на премьеру в шикарном голубом платье, расшитом красными и розовыми цветами, от бренда Dolce & Gabbana, а также в украшениях Chopard.

Пресса назвала этот наряд «платьем в стиле Золушки». Когда актриса поднималась по лестнице, ей пришлось приподнять подол, и казалось, что дама вот-вот обронит туфельку. Окружающие Шэрон мужчины не смогли остаться в стороне и помогли «принцессе» пройти ко входу в кинотеатр.

«Это то, из чего сделаны мечты», — описала Стоун свой наряд в Instagram и получила сотни восхищенных комментариев.

Добавим, что актриса выбрана в качестве ведущей гала-ужина Американского фонда исследования СПИДа (amfAR) в этом году. Мероприятие пройдет 16 июля. На нем обычно проводится благотворительный аукцион, лотами которого становятся сами звезды, точнее возможность провести с ними время.

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