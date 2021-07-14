«Берите на заметку»: Пугачева в эффектных брюках палаццо и блузке с вырезом предстала перед мужем

Алла Пугачева всегда умело выглядеть стильно. Она не скрывает, что наряды ей шьют именитые модельеры. В этом году в день рождения дочки Кристины Орбакайте певица отметилась в платье с цветочками Валентина Юдашкина. Также часто артистка носит наряды модельера Игоря Гуляева. Примечательно, что в звездной семье все одеваются с иголочки. Любят носить обновки и двойняшки Лиза и Гарри.

13 июля вечер в замке прошел насыщенно. Максим Галкин решил помыть съемный потолок, состоящий из нескольких древних полотен. Пока он намывал картины, за ним наблюдали дети и жена. Когда Примадонна заметила, что ее снимают, то заявила, что это она самая красивая картина.

К слову, 72-летняя артистка предстала в блузке слим с разрезом и брюках палаццо в полоску. Наряд скрыл изъяны и подчеркнул ее стройную фигуру. Это редкий случай, когда Алла Борисовна выбрала облегающий, а не объемный верх. Для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Юлия Люгай.

«Простая, но при этом эффектная комбинация для расслабленной домашней обстановки на Алле Пугачевой. В комбинацию входят темно-синяя кофта с открытыми плечами и стильные брюки палаццо в полоску. Такой аутфит очередной раз подтверждает, что стильно — не значит сложно, простые незамысловатые образы подходят звезде лучше всего. Алла Пугачева прекрасно разбирается, что ей к лицу, и с легкостью создает стильные аутфиты даже дома. Алла Пугачева — обладательница стройных ног, в брюках мы ее редко можем заметить. Могу сказать, что такие брюки подходят Алле Пугачевой. Принт в полоску всегда выглядит ярко и эффектно. Также хочу обратить ваше внимание, что наш глаз „читает“ принт в полоску, состоящий из множества вертикальных линий, слева направо, что визуально придает расширение объекту, зрительно увеличивает, создает объем. Поэтому Алла Пугачева с ее стройными ногами может себе позволить носить такие брюки палаццо в полоску и не беспокоиться из-за лишних объемов.

Что касается открытых плеч и такого смелого декольте в этом образе, возможно, у нас есть стереотипы возрастного ценза при создании луков, и, вероятнее всего, большинство скажут, что такие открытые плечи и глубокое декольте не для Аллы Пугачевой. Но я могу сказать, что лучше смотреть не на возраст в паспорте, а на внешний вид, на физическое состояние. Алла Пугачева может дать фору молодым, поэтому ей позволителен такой look, тем более у себя дома. Берите на заметку, как можно эффектно выглядеть дома, радуя глаз близких людей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Проходила курсы: школа творческих профессий Talentsy, «Я fashion-блоггер» в школе Карины Нигай, а также курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School, а также была причастна к другим проектам. Юлия имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

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