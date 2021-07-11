Модница недели: стилист нашла современные детали в образах Гурченко в фильме «Любовь и голуби»

Стилист Карина Росс уверено заявила, что наряды сердцеедки были продуманы для мелочей. Настолько, что даже сейчас в них можно отыскать актуальные детали.

Портал Teleprogramma.pro вместе с родными, друзьями и поклонниками скорбит о смерти режиссера Владимира Меньшова. Нашу традиционную рубрику «Модница недели» в этот раз мы решили посвятить одному из самых любимых зрителями творенья гения – фильму «Любовь и голуби».

А если точнее, мы рассмотрим наряды актрисы Людмилы Гурченко, сыгравшей модницу и разлучницу Раису Захаровну. Оценки образам культового персонажа в культовом кино поставила стилист Карина Росс.

Образ из той самой сцены «Людк, а Людк»

Итак, в первую очередь мы предложили эксперту посмотреть на образ в одной из самых цитируемых сцен, наверное, за всю историю советского кино. Гурченко в строгом костюме и красном берете невероятно хороша. Ну, не будем пускаться в пересказ. Давайте, наряд оценивать:

«Все образы Раисы Захаровны в исполнении легендарной Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби» продуманы до мельчайших деталей, каждая из которых подчеркивает эксцентричность и взбалмошность героини. Она одновременно сильная и волевая, но внутри ранимая и романтичная. Обратите внимание, как строгий милитаристский жакет цвета хаки парадоксально сочетается с белым отложным воротничком и красным беретом. Жакет смотрится великолепно и вполне уместно бы смотрелся сегодня на подиуме какого-нибудь известного модного дома. 8 из 10».

Образ в платье для прогулок

Эх, хороша, чертовка! Ничего удивительного, что Васю дорожка налево увела. С такой-то женщиной. Карина с этим полностью согласна. Тем более, что наряд Людмилы Марковны с первого взгляда настраивает на романтику.

«Второй образ – платье цвета слоновой кости с цветочным принятом смотрится, возможно, слишком просто, но вместе с тем обнажает ее романтичную натуру и не отвлеклась внимания от характерных реплик, которые содержит данная сцена. Очень интеллигентный цвет, свободный крой, изящный принт, милый воротничок – образ содержит достаточно интересных деталей, но при этом ничего лишнего. 7 из 10».

Образ из 80-х, который актуален по сей день

Этот наряд героини Людмилы Марковны произвел на эксперта портала Teleprogramma.pro лучшее впечатление. Карина уверена, что в этом наряде даже менять ничего не надо: он и сегодня выглядит модно, стильно и актуально. Спасибо тренду на 80-е.

«Удивительно, насколько современным является этот образ. Мода, как известно, циклична и сегодня наряды один-в-один в стиле 80-х предлагают такие модные дома, как Prada, Miu Miu, Missoni и многие другие. Смотрится женственно, элегантно, но при этом в хорошем смысле безумно, оно китчевое. Вполне соответствует характеру героини и очень идет Людмиле Гурченко. 10 из 10».

Образ для танцев!

И завершим нашу подборку образом из не менее культовой сцены, чем в первая. Танцующая Гурченко завораживает не только телодвижением, но и нарядом.

«Последний образ раскрывает сумасшедший темперамент и страстную натуру, что вполне соответствует требованиям данной сцены. Здесь, возможно, слишком много всего: и смелый вырез, и брошь в виде розочки, и пояс, и бусы, и смешение принтов, но все эти детали как бы кричат о том, что героиня жаждет любви и приключений, а также говорит о ее превосходном чувстве юмора. 8 из 10».

Подводим итог

Первое место занимает третий образ Людмилы Марковны – наряд из 80-х. Этому образу Карина поставила максимальную оценку – 10 из 10.

«Серебро» разделили ансамбль, в котором Раиса Захаровна отправилась на разговор с женой Василия, и лук для танцев. Эти костюмы оценила в 8 баллов каждый.

И «бронза» досталась элегантному платью для прогулок, которое было удостоено 7 очков из 10 возможных.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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