«Ауф! Трусы уже на уши натягивают»: Бузова в стрингах изящно выгнула спинку, поманив «сдобными булочками»

Ольга Бузова поделилась в Instagram жарким снимком у бассейна. При этом поющая телеведущая блеснула новым трендовым купальником. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна покрасовалась в стрингах с золотистыми пряжками и лифе-бандо, засветив упругие «сдобные булочки». Экс-ведущая проекта «Дом-2» в восторге от своей фигуры и прятать ее под безразмерными оверсайзными нарядами не собирается. Обычно в теплые края светская львица приезжает с чемоданом купальников. Она уже выгуляла и розовое бикини под фламинго.

«Уф! Сочные ягодицы — как спелые дыньки», «Украдут в гарем к султану», «Это чтобы Дава ревновал?», «Манукян кусает локти?», «Все бывшие упали в обморок», «Оторопь взяла! Булки с пылу с жару», «Ауф! Трусы уже на уши натягивают», — пишут фолловеры.

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