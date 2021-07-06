«Это отличный выбор»: Муцениеце в топе и льняной юбке макси трендового цвета подчеркнула узкую талию

Агата Муцениеце не скрывает, что не всегда выглядела так женственно. Сначала она преобразилась в браке с Павлом Прилучным. Но в прошлом году они развелись. После расставания со звездой «Мажора» девушка стала еще больше следить за фигурой и даже решилась на смену имиджа. Поклонники все чаще замечают, что она похорошела. А с наступлением лета актриса стала регулярно носить изящные мини-платья.

Накануне Агата встретилась с подругами. Она так много работает, что рада даже небольшому отдыху. На кадрах девушка предстала в льняном костюме, состоящем из кроп-топа и юбки макси насыщенного розового цвета. Белые сандалии дополнили ее образ, как и прическа с высоким кукольным хвостом. Муцениеце показала узкую талию и загорелый пресс. Она наслаждалась общением и едой, приготовленной на мангале.

Поклонники снова осыпали актрису комплиментами. «Какой классный комплект! Агата, ты цветочек», «Агата, вы шикарно выглядите! Очень идет вам этот образ», «Агата как кукла Барби», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Лена Червова.

«Троп и удлиненная юбка — классная история на лето! Это льняной костюм, в нем не жарко плюс актуального розового цвета, который тренд этого сезона. Это все дополнено сандалиями на плетеной подошве, что немного опасно. Здесь актуальнее и стильнее смотрелись бы кожаные сандалии на массивной подошве, тогда образ смотрелся бы супер интересным. Это история для прогулки, тусовок с близкими. Для повседневного легкого образа это отличный выбор. Я бы не сказала, что этот наряд как-то моделирует фигуру. Но так как кроп-топ и юбка разделены, то хорошо видно талию. Если у девушки узкая талия, то такой наряд ее здорово подчеркнет. Но весь смысл наряда в том, что он свободный и легких. В нем комфортно передвигаться в жару. Никаких особых акцентов он не делает», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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