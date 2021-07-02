Стильный выход: Водянова предстала в длинном жакете с атласными лацканами и ультрамодных босоножках

Наталья Водянова давно стала иконой стиля для миллионов поклонников. Девушка начала строить карьеру в 17 лет и в итоге теперь знаменита на весь мир. Модель живет в Париже, где растит своих пятерых наследников. У нее трое детей от первого брака и еще двое сыновей от нынешнего мужа Антуана Арно. Она успевает заниматься воспитанием детей, а также посещать светские рауты и путешествовать.

Недавно Наталья вернулась из Англии, где смогла побывать на конференции и увидеться с друзьями. Для каждого появления на публике она подбирает себе яркие и женственные образы. На этот раз модель посетила открытие ювелирного магазина, на котором встретила подруг и коллег. Французская модель Синди Бруна восхищенно смотрела на нее и даже одарила комплиментом.

Водянова перед ней предстала в черном удлиненном жакете с атласными лацканами и босоножками с пружинкой вокруг ноги, усыпанной камнями. К слову, такие босоножки стали трендом сезона.

В тон своей обуви девушка подобрала тонкое платье пудрово-розового цвета с пайетками, которые создали эффект мерцания. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Какая ты роскошная!» — заявила коллега звезды.

Потом Водянова продемонстрировала свою фирменную походку для местных видеографов. Девушка сразила публику своей точеной фигурой и затмила коллег. Она показала свои изящные икры. «Ай, какая красотка», «Такая стройная и хрупкая многодетная мама», «Моложе с каждым годом», «Как вам идет эта прическа», «Как вам идет новая укладка и прическа», «Красота в деталях», «Вы там всех покорили», — прокомментировали пост подписчики.

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