«Очень смелый прием»: Стриженова в костюме с юбкой-карандашом цвета фуксии появилась в студии

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Также в ее копилке есть роли в театре. Она часто ведет праздничные концерты и появляется на светских раутах. Не удивительно, что артистка любит наряжаться. Она сама

подбирает себе образы в обычной жизнь. Так недавно на отдыхе в Геленджике телеведущая отметилась в платье в пол свободного кроя, которое скрыло ее изъяны фигуры. А вот на съемках с ней работают стилисты.

Обычно Екатерина выходит в эфир в деловых костюмах. Порой они бывают не самыми удачными. Но накануне телеведущая поделилась фото, на котором позировала на съемках в жакете и юбке-карандаш. Наряд оттенка фуксия дополнила зеленая блузка.

За счет приталенного жакета Стриженова подчеркнула свою талию. Она выглядела непривычно ярко. Однако этот аутфит оказался неидеальным. Его оценили не только поклонники звезды, но и стилист Элла Маковей.

В беседе с портом Teleprogramma.pro она указала на плюсы и минусы наряда.

«Комплиментарное сочетание цветов — в данном случае зеленой блузки и костюма цвета фуксии — очень смелый прием. Но яркая контрастная внешность телеведущей просто создана для таких сочетаний. Прямая юбка-карандаш длиной миди, хоть и не на пике популярности, но все же весьма актуальна. А вот фасон и длину жакета актуальными сегодня назвать сложно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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