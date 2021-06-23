«Хочется разглядывать»: Муцениеце в мини-платье оверсайз с воланами скрыла изъяны фигуры

Актриса провела целый день на жаре. Она принарядилась в летний наряд, который оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

Агата Муцениеце является одной из тех актрис, которые могут покорить своим обаянием. У нее появилась армия поклонников, когда девушка снялась в сериале «Закрытая школа». Позже она совмещала карьеру и материнство, так как родила сына Тимофея и дочку Мию от Павла Прилучного. Однако в прошлом году супруги расстались, спустя почти 10 лет совместной жизни. Примечательно, что после этого девушка стала получать еще больше предложений по работе.

Более того, Агата теперь все чаще экспериментирует с имиджем. Она стала активно заниматься спортом и одеваться в женственные наряды. По словам актрисы, пока ей неловко носить короткие платья. 23 июня девушка целый день снималась на природе. Она не скрывала, что знойная жара не дает ей расслабиться. Муцениеце облачилась в мини-платье нежного небесного цвета. Наряд оверсайз с пушными рукавами подчеркнул ее стройные ноги.

Актриса покрасовалась у озера, демонстрируя девичий образ. Поклонники были восхищены ее нарядом. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Нежно-голубое ассиметричное платье с воланами выбрала для своего образа Агата Муцениеце. Красоту фигуры такие оверсайз платья не подчеркивают в полной мере, но вот скрыть нюансы в области животика помогут. Такие фасоны так же подойдут девушкам в положении. У платья сложный интересный крой, который хочется разглядывать. Воланы создают романтичное, нежное, женственное впечатление. Агата дополнила образ минималистичными туфлями с ремешком. Приятный, летний и легкий образ на каждый день!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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