«Перед отпуском намутили»: Гузеева в рубашке оверсайз из денима похвасталась новой прической

Лариса Гузеева уже много лет ведет передачу «Давай поженимся!», но в молодости она часто снималась в кино. Женщина славится тем, что не боится говорить правду в лицо и порой бывает остра на язык. При этом дома у нее царит настоящая идиллия. Она счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым и воспитывает дочку Ольгу. А вот старший сын Георгий уже женился и живет отдельно. Несмотря на то, что артистке уже 62 года, она продолжает вести активный образ жизни.

Несколько лет назад Лариса решила поэкспериментировать с имиджем. Тогда она стала блондинкой и длительное время ходила со светлыми волосами. Позже телеведущая вернула темный цвет локонов. Зато теперь ей нравится менять прически. Не так давно она использовала накладные пряди, а теперь стилист сделал ей афро-завивку. При этом прическу украсил платок. Гузеева надела серьги-кольца и накрасила губы алой помадой.

«Разрезали наволочку реквизиторскую и сделали из нее такую красоту», — поделилась звезда.

Позже она запечатлелась у своего гримерного вагона в рубашке оверсайз из серого денима и атласных брюках. Артистка решила показать свой образ во всей красе.

«Перед отпуском намутили такой вот образ! Всем счастливого и жаркого лета!» — пояснила она.

Поклонники пришли в восторг от такого преображения. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная женщина, ее можно слушать вечно», «Королева наша любимая!», «Африканские мотивы! Будет жарко», «Вам идет этот симпатичный наряд!», «Ну вот это настолько ваше, так и хочется сказать Ларон — супер образон», «Красивым все к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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