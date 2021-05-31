«Стройнит Анну»: Нетребко отметилась в светло-салатовом костюме с брюками клеш и голубых лодочках

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Однако из-за пандемии даже она несколько месяцев томилась в своей квартире в Вене. Она стала реже выступать на публике. Но в этом году оперная дива несколько раз приезжала в Россию с концертами. Она не скрывала, что рада такой возможности. В свободное время певица виделась с родными и посещала разные места, включая музеи. А на днях она обрадовалась тому, что вновь может ездить на гастроли.

У Анны выдались выходные, поэтому она решила увидеть долину Вахау в Австрии. Вместе с сыном Тьяго она прокатилась на пароме и увидела знаменитые виноградники и абрикосовые деревья. Артистка облачилась в светло-салатовый костюм с брюками клеш и голубые лодочки. Образ также дополняли цветной кардиган и поясная сумка. Нетребко насладилась красотами природы и солнечной погодой.

Многие поклонники считают оперную диву иконой стиля и следят за ее образами. Она умело подчеркивает достоинства фигуры и подбирает аксессуары. Броский наряд певицы понравился ее подписчикам. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист Мария Хомякова.

«Анна встречает это лето ярко, используя актуальный светло-салатовый цвет костюма. Красивый оттенок в образе и безупречное сочетание цветов подчеркивают чистый колорит внешности Анны. Можно было бы усилить яркость костюма, но в сочетании с кардиганом создается визуальная колонна, которая стройнит Анну. Обратите внимание на продуманность образа: без кардигана образ (за исключением туфель и сумки) получается монохромным. Этот еще один способ вытянуть силуэт. Актуальный крой брюк очень уместен с фигурой Анны. Вместе с акцентными туфлями он помогает сбалансировать яркий верх, и поэтому образ получается уравновешенным. Получилось ярко, элегантно, но в то же время — удобно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже восемь лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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