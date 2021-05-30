Стильный белоснежный: Виктория Бекхэм показала костюм – хит наступающего лета

Свой путь в мире высокой моды Виктория Бекхэм начинала с пошива свадебных платьев. На этом экс-певица не остановилась и уже через некоторое время на подиумы вышли модели в самых разных ее нарядах – от романтических платьев до классических строгих костюмов. В новой летней коллекции Бекхэм просит модниц обратить внимание на свободные брюки клеш максимальной длины самых разных цветов – от ярко-зеленого до кремового.

В своем Instagram Виктория показала еще один вариант наряда с такими брюками. Белоснежный костюм дополняет эффектный жилет, который модель примерила на голое тело. Изюминку Бекхэм привнесла в пиджак, добавив черные пуговицы, на рукавах в том числе.

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«Шикарный! Как красиво! Огонь!», — писали пользователи Сети.

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