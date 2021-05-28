Рудковская позировала в пижаме Louis Vuitton за четверть миллиона рублей

Яна Рудковская — большая поклонница самых разных брендов. Безусловно, лидирующие позиции в ее списке занимают Dior и Chanel, но иногда она обращает свой взор в сторону Louis Vuitton. Так случилось и на этот раз. Блондинка запечатлелась в пижаме модного дома во дворе своего особняка в Подмосковье. А снимком поделилась в Instagram.

Цена такого наряда на официальном сайте модного дома порядка четверти миллиона рублей. Пижамная рубашка капсульной коллекции синего цвета с белой монограммой стоит 125 тысяч рублей, а брюки — 112 тысяч. Образ продюсер завершила шлепками этого же бренда за 58 тысяч.

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Напомним, недавно Рудковская с семьей отдыхала на Мальдивах, где разместилась на одной из лучших вилл островов.

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